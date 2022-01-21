Взрыв грузовика в Гане: 13 человек погибли, десятки ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В результате взрыва грузовика в Гане погибли 13 мирных жителей села, пострадали около 180 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным полиции Ганы, инцидент произошел в Апиати, между городами Богозо и Бауди, в западном регионе страны. Спасатели перекапывали территорию экскаваторами и искали выживших на месте происшествия.
Взрыв был вызван столкновением мотоцикла с транспортным средством, который перевозил взрывчатку для использования при добыче полезных ископаемых.
В результате взрыва погибли 13 мирных жителей села, пострадали около 180 человек.