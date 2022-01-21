Вибух вантажівки у Гані: 13 людей загинули, десятки поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Внаслідок вибуху вантажівки у Гані загинули 13 мирних жителів села, постраждали близько 180 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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За даними поліції Гани, інцидент стався в Апіаті, між містами Богозо та Бауді, у західному регіоні країни. Рятувальники перекопували територію екскаваторами і шукали тих, хто вижив на місці події.
Вибух був викликаний зіткненням мотоцикла з транспортним засобом, який перевозив вибухівку для використання при видобуванні корисних копалин.
В результаті вибуху загинули 13 мирних жителів села, постраждали близько 180 осіб.