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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Вибух вантажівки у Гані: 13 людей загинули, десятки поранені

Вибух вантажівки у Гані: 13 людей загинули, десятки поранені

Київ • УНН

 • 18511 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Внаслідок вибуху вантажівки у Гані загинули 13 мирних жителів села, постраждали близько 180 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі 

За даними поліції Гани, інцидент стався в Апіаті, між містами Богозо та Бауді, у західному регіоні країни. Рятувальники перекопували територію екскаваторами і шукали тих, хто вижив на місці події.

Вибух був викликаний зіткненням мотоцикла з транспортним засобом, який перевозив вибухівку для використання при видобуванні корисних копалин.

В результаті вибуху загинули 13 мирних жителів села, постраждали близько 180 осіб.

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