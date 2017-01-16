Взрыв в многоэтажке Херсона произошел из-за гранаты
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 16 января. УНН. На первом этаже одной из многоэтажек Херсона взорвалась граната. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник взрывотехнического отдела ГУ НП Херсонской области Андрей Покушалов.
"Нашли обломки корпуса и взрывателя, нашли все части характерные для гранаты РГД-5", - А.Покушалов.
В результате взрыва выбило стекла на 1 и 2 этаже, на на месте взрыва образовалось отверстие.
Напомним, житель многоэтажки в тот момент выносил мусор . Взрыв произошел на первом этаже у входной двери. Осколками стекла от окон человек получил ранения.