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Вибух в херсонській багатоповерхівці стався через гранату

Вибух в херсонській багатоповерхівці стався через гранату

Київ • УНН

 • 7826 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 16 січня. УНН. На першому поверсі однієї з багатоповерхівок Херсона вибухнула граната. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник вибухотехнічного відділу ГУ НП Херсонської області Андрій Покушалов.

"Знайшли уламки корпусу і підривника, знайшли всі частини характерні для гранати РГД 5", - А.Покушалов.

В результаті вибуху вибило шибки на 1 та 2 поверсі, на на місці вибуху утворився отвір.

Нагадаємо, житель багатоповерхівки в той момент виносив сміття. Вибух стався на першому поверсі біля вхідних дверей. Осколками скла від вікон чоловік отримав поранення.

Українські Національні Новини

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