Вибух в херсонській багатоповерхівці стався через гранату
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 16 січня. УНН. На першому поверсі однієї з багатоповерхівок Херсона вибухнула граната. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник вибухотехнічного відділу ГУ НП Херсонської області Андрій Покушалов.
"Знайшли уламки корпусу і підривника, знайшли всі частини характерні для гранати РГД 5", - А.Покушалов.
В результаті вибуху вибило шибки на 1 та 2 поверсі, на на місці вибуху утворився отвір.
Нагадаємо, житель багатоповерхівки в той момент виносив сміття. Вибух стався на першому поверсі біля вхідних дверей. Осколками скла від вікон чоловік отримав поранення.