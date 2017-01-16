Вибух в херсонській багатоповерхівці стався через гранату

"Знайшли уламки корпусу і підривника, знайшли всі частини характерні для гранати РГД 5", - А.Покушалов.

В результаті вибуху вибило шибки на 1 та 2 поверсі, на на місці вибуху утворився отвір.

Нагадаємо, житель багатоповерхівки в той момент виносив сміття. Вибух стався на першому поверсі біля вхідних дверей. Осколками скла від вікон чоловік отримав поранення.