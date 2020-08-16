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4 марта, 13:25 • 108503 просмотра

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4 марта, 12:57 • 128667 просмотра

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Взрыв в Ливане: в результате взрыва в Бейруте пострадали по меньшей мере 2 тысячи врачей

Взрыв в Ливане: в результате взрыва в Бейруте пострадали по меньшей мере 2 тысячи врачей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Взрыв в морском порту Бейрута нанес значительный урон системе здравоохранения Ливана. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции глава городского профсоюза медработников Шараф Абу Шараф, передает УНН со ссылкой на местные телеканалы.

“По меньшей мере 2 тыс. ливанских врачей получили ранения и лишились работы, их частные клиники разрушены взрывной волной”, — заявил он. По словам профсоюзного деятеля, примерно половине из 55 крупных больниц и медицинских центров в Бейруте требуется сейчас срочная финансовая помощь, чтобы они смогли восстановить нанесенный ущерб и начать функционировать.

“Нам стало известно, что врачи, которые лишились рабочих мест, сейчас пытаются устроиться за рубежом, — отметил Абу Шараф. — Такой массовый отток специалистов в области медицины недопустим, необходимо принять меры, чтобы эти люди могли как можно быстрее вернуться к работе”. По его словам, созданный кризисный штаб при профсоюзе организовал сейчас сбор финансовой помощи пострадавшим врачам и их семьям.

“Однако для их частных клиник необходима закупка дорогостоящего оборудования, а это затруднительно в условиях экономического кризиса”, — подчеркнул он.

Минздрав Ливана сообщил, что в результате взрыва были уничтожены 10 контейнеров, в которых находились индивидуальные средства защиты, необходимые для борьбы с коронавирусом. Еще в пяти сгоревших в порту контейнерах находились переданные Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) холодильные камера с вакцинами для детей.

Момент взрыва в Бейруте, 4 августа 2020 года:

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