Вибух у Лівані: через вибух у Бейруті постраждали щонайменше 2 тисячі лікарів

“Щонайменше 2 тис. ліванських лікарів отримали поранення і втратили роботу, їх приватні клініки зруйновані вибуховою хвилею”, — заявив він. За словами профспілкового діяча, приблизно половині з 55 великих лікарень та медичних центрів в Бейруті потрібно зараз термінова фінансова допомога, щоб вони змогли відновити завдані збитки і почати функціонувати.

“Нам стало відомо, що лікарі, які втратили робочі місця, зараз намагаються влаштуватися за кордоном, — зазначив Абу Шараф. — Такий масовий відтік фахівців в області медицини неприпустимий, необхідно вжити заходів, щоб ці люди могли якомога швидше повернутися до роботи”. За його словами, створений кризовий штаб при профспілці організував зараз збір фінансової допомоги постраждалим лікарям та їхнім родинам.

“Однак для їх приватних клінік необхідна закупівля високовартісного обладнання, а це важко в умовах економічної кризи”, — підкреслив він.

МОЗ Лівану повідомив, що в результаті вибуху були знищені 10 контейнерів, в яких знаходилися індивідуальні засоби захисту, необхідні для боротьби з коронавірусом. Ще в п’яти згорілих в порту контейнерах знаходилися передані Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) холодильні камера з вакцинами для дітей.

Момент вибуху в Бейруті, 4 серпня 2020 року: