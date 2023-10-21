Взрыв в больнице в Газе: французская разведка указывает на "палестинскую ракету"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Управление военной разведки Франции решило обнародовать свои анализы по просьбе президента Франции ради прозрачности. В отчете отмечается, что подтверждений того, что это был удар со стороны Израиля нет, однако все больше данных указывают на «палестинскую ракету». Об этом информирует УНН со ссылкой на Franceinfo.
Детали
Управление военной разведки Франции (DRM) в п’пятницу, 20 октября, оценило, что никакие данные не позволяют возлагать ответственность за удар на Израиль.
«Характер взрыва и обмен информацией с другими партнерами по разведке заставляет утверждать, что нет ничего, что говорит о том, что это был израильский удар. Наиболее вероятной гипотезой является ракетная палестинская бомба, которая взорвалась с зарядом около 5 килограммов», - сказал журналистам представитель DRM.
Основываясь на своем понимании места взрыва, DRM идентифицировал размер воронки от взрыва примерно в один метр на 75 см и глубиной от 30 до 40 см.
«Чтобы создать этот эффект, требуется около п’пяти килограммов взрывчатки, конечно, меньше чем 10 килограммов», — настаивает разведка.
Гипотеза израильской бомбы или ракеты, по его словам, невозможна, поскольку минимальная нагрузка этого типа оружия значительно выше. Ракета такого типа образовала бы гораздо больший кратер, добавил этот чиновник. С другой стороны, он считает, что заряд в 5 килограммов соответствует ракетам, приобретенным или изготовленным палестинцами.
Дополнение
В то же время представитель ЦАХАЛа генерал Даниэль Хагар утверждал, что Израиль имеет «доказательства» ответственности «Исламского джихада», палестинского движения, близкого к ХАМАСу.
Исламский джихад назвал обвинения ложью, заявив, что причиной трагедии стала бомба, сброшенная самолётом израильской армии.
Напомним
Органы здравоохранения сектора Газа заявили, что ЦАХАЛ нанес удар по больнице Аль-Ахли, в результате которого погибли сотни людей. Отмечается, что в результате атаки погибли по меньшей мере 300 человек. Еще несколько сотен получили ранения.