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Взрыв в больнице в Газе: французская разведка указывает на "палестинскую ракету"

Киев • УНН

 • 250027 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Управление военной разведки Франции решило обнародовать свои анализы по просьбе президента Франции ради прозрачности. В отчете отмечается, что подтверждений того, что это был удар со стороны Израиля нет, однако все больше данных указывают на «палестинскую ракету». Об этом информирует УНН со ссылкой на Franceinfo.

Взрыв в больнице в Газе: французская разведка указывает на "палестинскую ракету"

Детали 

Управление военной разведки Франции (DRM) в п’пятницу, 20 октября, оценило, что никакие данные не позволяют возлагать ответственность за удар на Израиль. 

«Характер взрыва и обмен информацией с другими партнерами по разведке заставляет утверждать, что нет ничего, что говорит о том, что это был израильский удар. Наиболее вероятной гипотезой является ракетная палестинская бомба, которая взорвалась с зарядом около 5 килограммов», - сказал журналистам представитель DRM.

Основываясь на своем понимании места взрыва, DRM идентифицировал размер воронки от взрыва примерно в один метр на 75 см и глубиной от 30 до 40 см.

«Чтобы создать этот эффект, требуется около п’пяти килограммов взрывчатки, конечно, меньше чем 10 килограммов», — настаивает разведка.

Гипотеза израильской бомбы или ракеты, по его словам, невозможна, поскольку минимальная нагрузка этого типа оружия значительно выше. Ракета такого типа образовала бы гораздо больший кратер, добавил этот чиновник. С другой стороны, он считает, что заряд в 5 килограммов соответствует ракетам, приобретенным или изготовленным палестинцами.

Дополнение 

В то же время представитель ЦАХАЛа генерал Даниэль Хагар утверждал, что Израиль имеет «доказательства» ответственности «Исламского джихада», палестинского движения, близкого к ХАМАСу.

Исламский джихад назвал обвинения ложью, заявив, что причиной трагедии стала бомба, сброшенная самолётом израильской армии.

Напомним

Органы здравоохранения сектора Газа заявили, что ЦАХАЛ нанес удар по больнице Аль-Ахли, в результате которого погибли сотни людей. Отмечается, что в результате атаки погибли по меньшей мере 300 человек. Еще несколько сотен получили ранения.

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