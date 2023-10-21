Вибух у лікарні в Газі: французька розвідка вказує на «палестинську ракету»

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 3148 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 18550 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 91498 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 164544 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 167204 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 134411 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136220 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87312 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93915 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99530 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.1м/с
51%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 12548 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 8750 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 13398 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 11637 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 7998 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 167210 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 230071 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 378665 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 315350 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 422988 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11730 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17033 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33658 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30268 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 134414 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Вибух у лікарні в Газі: французька розвідка вказує на «палестинську ракету»

Київ • УНН

 • 250027 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Управління військової розвідки Франції вирішило оприлюднити свої аналізи на прохання президента Франції заради прозорості.У звіті зазначається, що підтверджень того, що це був удар з боку Ізраїлю немає, проте все більше даних вказують на «палестинську ракету». Про це інформує УНН з посиланням на Franceinfo.

Вибух у лікарні в Газі: французька розвідка вказує на «палестинську ракету»

Деталі 

Управління військової розвідки Франції (DRM) у п’ятницю, 20 жовтня, оцінило, що жодні дані не дозволяють покладати відповідальність за удар на Ізраїль. 

«Характер вибуху та обмін інформацією з іншими партнерами по розвідці змушує стверджувати, що немає нічого, що говорить про те, що це був ізраїльський удар. Найбільш ймовірною гіпотезою є ракетна палестинська бомба, яка вибухнула із зарядом близько 5 кілограмів», - сказав журналістам представник DRM.

Ґрунтуючись на своєму розумінні місця вибуху, DRM ідентифікував розмір вирви від вибуху приблизно в один метр на 75 см і глибиною від 30 до 40 см.

«Щоб створити цей ефект, потрібно близько п’яти кілограмів вибухівки, звичайно, менше ніж 10 кілограмів», — наполягає розвідка.

Гіпотеза ізраїльської бомби чи ракети, за його словами, неможлива, оскільки мінімальне навантаження цього типу зброї значно вище. Ракета такого типу утворила б набагато більший кратер, додав цей чиновник. З іншого боку, він вважає, що заряд у 5 кілограмів відповідає ракетам, придбаним або виготовленим палестинцями.

Доповнення 

Водночас речник ЦАХАЛу генерал Даніель Хагар стверджував, що Ізраїль має «докази» відповідальності «Ісламського джихаду», палестинського руху, близького до ХАМАСу.

Ісламський джихад назвав звинувачення брехнею, заявивши, що причиною трагедії стала бомба, скинута літаком ізраїльської армії.

Нагадаємо

Органи охорони здоров'я сектора Газа заявили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей. Зазначається, що внаслідок атаки загинули щонайменше 300 людей. Ще кілька сотень зазнали поранень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,870.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,242.37
Ethereum
$1,635.65