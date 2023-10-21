Вибух у лікарні в Газі: французька розвідка вказує на «палестинську ракету»
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Управління військової розвідки Франції вирішило оприлюднити свої аналізи на прохання президента Франції заради прозорості.У звіті зазначається, що підтверджень того, що це був удар з боку Ізраїлю немає, проте все більше даних вказують на «палестинську ракету». Про це інформує УНН з посиланням на Franceinfo.
Деталі
Управління військової розвідки Франції (DRM) у п’ятницю, 20 жовтня, оцінило, що жодні дані не дозволяють покладати відповідальність за удар на Ізраїль.
«Характер вибуху та обмін інформацією з іншими партнерами по розвідці змушує стверджувати, що немає нічого, що говорить про те, що це був ізраїльський удар. Найбільш ймовірною гіпотезою є ракетна палестинська бомба, яка вибухнула із зарядом близько 5 кілограмів», - сказав журналістам представник DRM.
Ґрунтуючись на своєму розумінні місця вибуху, DRM ідентифікував розмір вирви від вибуху приблизно в один метр на 75 см і глибиною від 30 до 40 см.
«Щоб створити цей ефект, потрібно близько п’яти кілограмів вибухівки, звичайно, менше ніж 10 кілограмів», — наполягає розвідка.
Гіпотеза ізраїльської бомби чи ракети, за його словами, неможлива, оскільки мінімальне навантаження цього типу зброї значно вище. Ракета такого типу утворила б набагато більший кратер, додав цей чиновник. З іншого боку, він вважає, що заряд у 5 кілограмів відповідає ракетам, придбаним або виготовленим палестинцями.
Доповнення
Водночас речник ЦАХАЛу генерал Даніель Хагар стверджував, що Ізраїль має «докази» відповідальності «Ісламського джихаду», палестинського руху, близького до ХАМАСу.
Ісламський джихад назвав звинувачення брехнею, заявивши, що причиною трагедії стала бомба, скинута літаком ізраїльської армії.
Нагадаємо
Органи охорони здоров'я сектора Газа заявили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей. Зазначається, що внаслідок атаки загинули щонайменше 300 людей. Ще кілька сотень зазнали поранень.