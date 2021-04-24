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Взрыв и пожар в COVID-больнице в Багдаде унесли жизни 21 человека

Взрыв и пожар в COVID-больнице в Багдаде унесли жизни 21 человека

Киев  •  УНН

 • 15420 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. По меньшей мере 21 человек погиб в субботу вечером в Багдаде в результате взрыва и последующего пожара в клинике для больных коронавирусом на юге иракской столицы. Об этом сообщил информационный портал Baghdad Al Youm со ссылкой на источники в силовых структурах, передает УНН.

Что известно

Отмечается, что кроме погибших еще 40 человек пострадали.

В свою очередь, Reuters сообщает о 10 погибших и 30 пострадавших.

По информации, пожару в больнице Ибн аль-Хатиб предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Здание выгорело изнутри практически полностью. В тушении пожара было задействовано более 20 пожарных расчетов.

Детали

Как отмечают источники, число жертв может возрасти, так как огонь еще не локализован, и спасательная операция продолжается. По словам очевидцев, когда вспыхнул пожар, в больнице началась паника, люди метались в поисках выходов.

В момент взрыва, по данным службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в больнице находились около 120 человек. Около 90 были спасены.

Напомним

27 февраля в первой половине дня в Городской больнице № 1 в Черновцах в палате произошел взрыв. В результате взрыва возник пожар, который удалось быстро потушить. Однако один человек погиб.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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