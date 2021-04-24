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Вибух та пожежа у COVID-лікарні в Багдаді забрало життя 21 людини

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Щонайменше 21 людина загинула в суботу ввечері в Багдаді в результаті вибуху і подальшої пожежі в клініці для хворих коронавірусом на півдні іракської столиці. Про це повідомив інформаційний портал Baghdad Al Youm з посиланням на джерела в силових структурах, передає УНН.

Що відомо

Зазначається, що окрім загиблих ще 40 людей постраждали.

Своєю чергою, Reuters повідомляє про 10 загиблих та 30 постраждалих.

За інформацією, пожежі в лікарні Ібн аль-Хатиб передував вибух у сховищі з кисневими балонами на поверсі, де розташована реанімація для тяжкохворих з ураженням легень. Будівля вигоріла зсередини практично повністю. В гасінні пожежі було задіяно понад 20 пожежних розрахунків.

Деталі

Як зазначають джерела, число жертв може зрости, так як вогонь ще не локалізовано, і рятувальна операція триває. За словами очевидців, коли спалахнула пожежа, в лікарні почалася паніка, люди металися в пошуках виходів.

У момент вибуху, за даними служби цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій, в лікарні перебували близько 120 осіб. Близько 90 були врятовані.

Нагадаємо

27 лютого у першій половині дня в Міській лікарні №1 в Чернівцях в палаті стався вибух. В результаті вибуху виникла пожежа, яку вдалося швидко загасити. Однак одна людина загинула.

За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

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