Взрыв прогремел в Турции, погибли четверо полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В результате взрыва самодельной бомбы в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции погибли четверо полицейских. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Как пишет издание, взрывное устройство было заложено у здания Университета Диджле.
По сообщениям местных СМИ, теракт был организован членами Рабочей партии Курдистана.
Как сообщал УНН, в Турции не исключали, что к нападению в Изимири причастны курдские сепаратисты.
Ранее "Соколы свободы Курдистана" взяли на себя ответственность за два теракта, совершенные в декабре прошлого года, - один за пределами футбольного стадиона в Стамбуле, который унес жизни более 40 человек, а другой в центральной части Турции, в результате которого погибли по меньшей мере 13 военных.