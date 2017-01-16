Вибух прогримів у Туреччині, загинули четверо поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У результаті вибуху саморобної бомби в місті Діярбакир на південному сході Туреччини загинули четверо поліцейських. Про повідомляє Associated Press, передає УНН.
Як пише видання, вибуховий пристрій був закладений біля будівлі Університету Діджле.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, теракт був організований членами Робочої партії Курдистану.
Як повідомляв УНН, у Туреччині не виключали, що до нападу в Ізімірі причетні курдські сепаратисти.
Раніше “Соколи свободи Курдистану” взяли на себе відповідальність за два теракти, здійснені в грудні минулого року, — один за межами футбольного стадіону в Стамбулі, який забрав життя більше 40 людей, а інший в центральній частині Туреччини, в результаті якого загинуло щонайменше 13 військових.