Взрыв на шахте в Иране, под завалами могут находиться 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Взрыв произошел в угольной шахте на северо-западе Ирана, под завалами могут находиться до 50 человек, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"От 40 до 50 человек оказались под завалами в результате взрыва", - сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Голестан Садек Али Мокаддам.
По данным агентства, инцидент произошел в среду днем в провинции Голестан недалеко от города Азадшахр.
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