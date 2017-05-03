Вибух на шахті в Ірані, під завалами можуть знаходитися 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Вибух стався у вугільній шахті на північному заході Ірану, під завалами можуть перебувати до 50 осіб, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".
"Від 40 до 50 людей опинилися під завалами у результаті вибуху", - повідомив глава управління з надзвичайних ситуацій провінції Голестан Садек Алі Мокаддам.
За даними агентства, інцидент стався в середу вдень в провінції Голестан неподалік від міста Азадшахр.
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