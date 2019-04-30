Взрыв гранаты в авто в Харькове: подозреваемого арестовали

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108841 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112864 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115544 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116304 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145566 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115777 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140528 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145012 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130393 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Взрыв гранаты в авто в Харькове: подозреваемого арестовали

Взрыв гранаты в авто в Харькове: подозреваемого арестовали

Киев  •  УНН

 • 9162 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Октябрьский райсуд Харькова избрал меру пресечения для подозреваемого в уголовном производстве относительно взрыва гранаты, в результате чего мужчина в тяжелом состоянии оказался в больнице, передает корреспондент УНН.

Сторона обвинения ходатайствовала на взятии подозреваемого под стражу. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял мужчину под стражу до 26 июня.

Отметим, что в ходе заседания подозреваемый свою вину признал.

Как сообщал УНН, в Харькове злоумышленник бросил гранату в окно автомобиля Toyota. Из-за взрыва 45-летнего водителя автомобиля госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины.

Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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