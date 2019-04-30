Взрыв гранаты в авто в Харькове: подозреваемого арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Октябрьский райсуд Харькова избрал меру пресечения для подозреваемого в уголовном производстве относительно взрыва гранаты, в результате чего мужчина в тяжелом состоянии оказался в больнице, передает корреспондент УНН.
Сторона обвинения ходатайствовала на взятии подозреваемого под стражу. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял мужчину под стражу до 26 июня.
Отметим, что в ходе заседания подозреваемый свою вину признал.
Как сообщал УНН, в Харькове злоумышленник бросил гранату в окно автомобиля Toyota. Из-за взрыва 45-летнего водителя автомобиля госпитализировали в тяжелом состоянии.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины.
Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.