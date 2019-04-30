Вибух гранати в авто у Харкові: підозрюваного заарештували

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Жовтневий райсуд Харкова обрав запобіжний захід для підозрюваного у кримінальному провадження щодо вибуху гранати, внаслідок чого чоловік у тяжкому стані опинився у лікарні, передає кореспондент УНН.

Сторона обвинувачення клопотала на взятті підозрюваного під варту. Суд задовольнив клопотання прокуратури і взяв чоловіка під варту до 26 червня.

Зазначимо, що в ході засідання підозрюваний свою провину визнав.

Як повідомляв УНН, у Харкові зловмисник кинув гранату у вікно автомобіля Toyota. Через вибух 45-річного водія автівки госпіталізували у тяжкому стані.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) КК України.

Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Українські Національні Новини

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