Вибух гранати в авто у Харкові: підозрюваного заарештували
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Жовтневий райсуд Харкова обрав запобіжний захід для підозрюваного у кримінальному провадження щодо вибуху гранати, внаслідок чого чоловік у тяжкому стані опинився у лікарні, передає кореспондент УНН.
Сторона обвинувачення клопотала на взятті підозрюваного під варту. Суд задовольнив клопотання прокуратури і взяв чоловіка під варту до 26 червня.
Зазначимо, що в ході засідання підозрюваний свою провину визнав.
Як повідомляв УНН, у Харкові зловмисник кинув гранату у вікно автомобіля Toyota. Через вибух 45-річного водія автівки госпіталізували у тяжкому стані.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) КК України.
Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.