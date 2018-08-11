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Взрыв газа произошел в многоэтажке в Харькове: пятеро пострадавших

Киев • УНН

 • 12019 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Взрыв бытового газа и пожар произошли в квартире многоэтажного жилого дома в Харькове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Харькове: пятеро пострадавших

Информация об этом происшествии поступила в дежурную часть Немышлянского отдела полиции в Харькове в 15:25. "В результате утечки бытового газа в квартире дома по улице Танкопия возник пожар", - сообщили в полиции.

По данным областного управления ГСЧС, на месте спасатели установили, что горит квартира на 1-м этаже девятиэтажного жилого дома и балкон на втором этаже.

"По словам соседей, чувствовался резкий запах газа и было вызвано аварийную газовую службу. При обследовании работниками газовой службы подъезда произошел взрыв. В результате пожара в квартире выбиты входные двери, окна, балконная рама, повреждена внешнюя бетонная плита балкона и двери подъезда", - сообщили в ГСЧС.

При этом в полиции отметили, что "по информации жителей дома, они с утра почувствовали запах газа в подъезде, но в соответствующие коммунальные службы не обращались".

Разрушений несущих конструкций, по данным спасателей, не обнаружено. Площадь пожара составила 35 кв. м. Локализовали пожар в 16:01. Окончательная его ликвидация состоялась в 16:11.

"Спасены 5 человек (из них 3 детей), эвакуированы 12 человек (из них 3 детей) с верхних этажей. К сотрудникам скорой медицинской помощи обратились 5 человек с незначительными резаные-осколочными ранами. Помощь оказана на месте, от госпитализации отказались", - добавили в ГСЧС.

По словам жильцов дома, которых цитируют в полиции, квартира, в которой произошло возгорание, сдавалась в аренду. Сейчас ее владелец устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в одной из многоэтажек в Тернополе произошел взрыв.

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