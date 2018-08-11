Вибух газу стався в багатоповерхівці у Харкові: п'ятеро постраждалих

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 16258 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 37936 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 53843 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 59326 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 91292 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 70580 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81457 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95144 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87796 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 184666 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1м/с
70%
Популярнi новини

Трамп пройшов перший медогляд після повернення на посаду: що відомо

12 квітня, 09:52 • 4214 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 10992 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 13955 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 11192 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 8932 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 53832 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 184662 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 339369 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 273706 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 383764 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 9024 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11029 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 59322 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19980 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25122 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Вибух газу стався в багатоповерхівці у Харкові: п'ятеро постраждалих

Київ • УНН

 • 12019 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Вибух побутового газу і пожежа сталися в квартирі багатоповерхового житлового будинку у Харкові. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП у Харківській області.

Вибух газу стався в багатоповерхівці у Харкові: п'ятеро постраждалих

Інформація про цю подію надійшла до чергової частини Немишлянського відділу поліції у Харкові о 15:25. "Внаслідок витоку побутового газу в квартирі будинку по вулиці Танкопія виникла пожежа", - повідомили у поліції.

За даними обласного управління ДСНС, на місці рятувальники встановили, що горить квартира на 1-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку та балкон на другому поверсі.

"Зі слів сусідів, відчувався різкий запах газу та було викликано аварійну газову службу. Під час обстеження працівниками газової служби під’їзду відбувся вибух. Внаслідок пожежі у квартирі вибито вхідні двері, вікна, балконна рама, пошкоджено зовнішню бетонну плиту балкону та двері під’їзду", - повідомили у ДСНС.

При цьому у поліції зауважили, що "за інформацією жителів будинку, вони зранку відчули запах газу у під’їзді, але до відповідних комунальних служб не зверталися".

Руйнувань несучих конструкцій, за даними рятувальників, не виявлено. Площа пожежі становила 35 кв. м. Локалізували пожежу о 16:01. Остаточна її ліквідація відбулась о 16:11.

"Врятовано 5 осіб (з них 3 дітей), евакуйовано 12 осіб (з них 3 дітей) з верхніх поверхів. До співробітників швидкої медичної допомоги звернулись 5 осіб із незначними різано-осколковими ранами. Допомога надана на місці, від госпіталізації відмовились", - додали у ДСНС.

Зі слів мешканців будинку, яких цитують у поліції, квартира, в якій сталося загоряння, здавалася в оренду. Зараз її власник встановлюється. На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо внесення інформації за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, в одній з багатоповерхівок у Тернополі стався вибух.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,757.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.58