Вибух газу стався в багатоповерхівці у Харкові: п'ятеро постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Вибух побутового газу і пожежа сталися в квартирі багатоповерхового житлового будинку у Харкові. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП у Харківській області.
Інформація про цю подію надійшла до чергової частини Немишлянського відділу поліції у Харкові о 15:25. "Внаслідок витоку побутового газу в квартирі будинку по вулиці Танкопія виникла пожежа", - повідомили у поліції.
За даними обласного управління ДСНС, на місці рятувальники встановили, що горить квартира на 1-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку та балкон на другому поверсі.
"Зі слів сусідів, відчувався різкий запах газу та було викликано аварійну газову службу. Під час обстеження працівниками газової служби під’їзду відбувся вибух. Внаслідок пожежі у квартирі вибито вхідні двері, вікна, балконна рама, пошкоджено зовнішню бетонну плиту балкону та двері під’їзду", - повідомили у ДСНС.
При цьому у поліції зауважили, що "за інформацією жителів будинку, вони зранку відчули запах газу у під’їзді, але до відповідних комунальних служб не зверталися".
Руйнувань несучих конструкцій, за даними рятувальників, не виявлено. Площа пожежі становила 35 кв. м. Локалізували пожежу о 16:01. Остаточна її ліквідація відбулась о 16:11.
"Врятовано 5 осіб (з них 3 дітей), евакуйовано 12 осіб (з них 3 дітей) з верхніх поверхів. До співробітників швидкої медичної допомоги звернулись 5 осіб із незначними різано-осколковими ранами. Допомога надана на місці, від госпіталізації відмовились", - додали у ДСНС.
Зі слів мешканців будинку, яких цитують у поліції, квартира, в якій сталося загоряння, здавалася в оренду. Зараз її власник встановлюється. На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо внесення інформації за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, в одній з багатоповерхівок у Тернополі стався вибух.