Выборы в Венгрии влияют на образовательный закон в Украине - Гриневич

ukru
Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 6388 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 35395 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 64330 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 83380 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 88489 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 68493 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100642 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101029 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 133855 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116150 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

11 марта, 09:37 • 110418 просмотра
В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

11 марта, 10:30 • 100398 просмотра
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

11 марта, 11:17 • 109949 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 115815 просмотра
Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

13:18 • 88915 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 115815 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 137414 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 133855 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 135383 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 158034 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 39684 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 112793 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 119805 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 120482 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 125522 просмотра
Актуальное
Выборы в Венгрии влияют на образовательный закон в Украине - Гриневич

Выборы в Венгрии влияют на образовательный закон в Украине - Гриневич

Киев  •  УНН

 • 16153 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Предвыборная кампания в Венгрии влияет на процессы, связанные с принятием в Украине Закона "Об образовании". Так считает министр образования Украины Лилия Гриневич, которая сейчас находится с рабочей поездкой на Закарпатье, передает корреспондент УНН.

"Мне жаль, что внутриполитическая ситуация в Венгрии, в частности предвыборная кампания, влияет на Закон "Об образовании в Украине". К большому сожалению, это тот контекст, который мы сейчас имеем. И эта бескомпромиссность позиции Венгрии, где она настаивают все сохранить только так, как есть, неприемлема. Ведь то, что есть, не приносит успеха детям", - подчеркнула Гриневич.

По мнению Гриневич, позиция Венгрии относительно образовательного закона сейчас больше политическая, чем такая, что касается образования детей.

Однако, по словам министра образования Украины, конфликта с Польшей относительно языковой статьи закона удалось избежать, а Румынию образовательный закон взволновал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гриневич объяснила, почему украинцы в Венгрии отказываются учиться на родном языке

"Я встречалась с министром образования Польши, с который мы обо всем договорились. Мы даже подписали совместную декларацию. У нас существует пять польских школ. И даже в той редакции статьи, которая сегодня есть, те школы будут работать без изменений. Эта редакция для них ничего не меняет в учебном процессе", - добавила Гриневич.

О возможных коррективах "языковой статьи" в Законе "Об образовании", которая стала причиной конфликта с Венгрией, Лилия Гриневич апеллирует к выводам Венецианской комиссии.

"Сначала мы должны дождаться заключения Венецианской комиссии ... Этот вывод нам даст понимание, в какую сторону нам дальше двигаться. Согласно тому выводу Украина будет работать над имплементацией седьмой статьи (статьи о языке в Законе "Об образовании" - ред.), в частности, мы будем выписывать статью о среднем образовании. И там, по моему мнению, мы должны учесть эту специфику национальных общин - в зависимости к их языку, к какой языковой группе они принадлежат и среды языковой, в которой проживают", - отметила министр образования Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер Венгрии предупредил о возможности новых конфликтов с Украиной

Напомним, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), скорее всего, обнародует вывод по закону Украины "Об образовании" с 11 декабря, после его рассмотрения во время пленарного заседания 7-8 декабря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы