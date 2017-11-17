Выборы в Венгрии влияют на образовательный закон в Украине - Гриневич

"Мне жаль, что внутриполитическая ситуация в Венгрии, в частности предвыборная кампания, влияет на Закон "Об образовании в Украине". К большому сожалению, это тот контекст, который мы сейчас имеем. И эта бескомпромиссность позиции Венгрии, где она настаивают все сохранить только так, как есть, неприемлема. Ведь то, что есть, не приносит успеха детям", - подчеркнула Гриневич.

По мнению Гриневич, позиция Венгрии относительно образовательного закона сейчас больше политическая, чем такая, что касается образования детей.

Однако, по словам министра образования Украины, конфликта с Польшей относительно языковой статьи закона удалось избежать, а Румынию образовательный закон взволновал.

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"Я встречалась с министром образования Польши, с который мы обо всем договорились. Мы даже подписали совместную декларацию. У нас существует пять польских школ. И даже в той редакции статьи, которая сегодня есть, те школы будут работать без изменений. Эта редакция для них ничего не меняет в учебном процессе", - добавила Гриневич.

О возможных коррективах "языковой статьи" в Законе "Об образовании", которая стала причиной конфликта с Венгрией, Лилия Гриневич апеллирует к выводам Венецианской комиссии.

"Сначала мы должны дождаться заключения Венецианской комиссии ... Этот вывод нам даст понимание, в какую сторону нам дальше двигаться. Согласно тому выводу Украина будет работать над имплементацией седьмой статьи (статьи о языке в Законе "Об образовании" - ред.), в частности, мы будем выписывать статью о среднем образовании. И там, по моему мнению, мы должны учесть эту специфику национальных общин - в зависимости к их языку, к какой языковой группе они принадлежат и среды языковой, в которой проживают", - отметила министр образования Украины.

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Напомним, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), скорее всего, обнародует вывод по закону Украины "Об образовании" с 11 декабря, после его рассмотрения во время пленарного заседания 7-8 декабря.