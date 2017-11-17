Вибори в Угорщині впливають на освітній закон в Україні - Гриневич

“Мені прикро, що внутрішньополітична ситуація в Угорщині, зокрема передвиборча кампанія, впливає на Закон „Про освіту в Україні“. На превеликий жаль, це той контекст, який ми зараз маємо. І ця безкомпромісність позиції Угорщини, де вона наполягають все зберегти тільки так, як є, є неприйнятною. Адже те, що є, не приносить успіху дітям”, - наголосила Лілія Гриневич.

На думку Гриневич, позиція Угорщини щодо освітнього закону зараз є більше політичною, ніж тією, що стосується освіти дітей.

Водночас, за словами міністра освіти України, конфлікту з Польщею щодо мовної статті закону вдалося уникнути, а Румунію освітній закон схвилював.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гриневич пояснила, чому українці в Угорщині відмовляються навчатись рідною мовою

“Я зустрічалася з міністром освіти Польщі, з яки ми про все домовилися. Ми навіть підписали спільну декларацію. У нас існує п’ять польських шкіл. І навіть у тій редакції статті, яка на сьогодні є, ті школи працюватимуть без змін. Ця редакція для них нічого не змінює у навчальному процесі”, - додала Гриневич.

Щодо можливих коректив “мовної статті” у Законі “Про освіту”, яка стала причиною конфлікту з Угорщиною, Лілія Гриневич апелює до висновків Венеціанської комісії.

“Спочатку ми маємо дочекатися висновку Венеційської комісії... Цей висновок нам дасть розуміння, в який бік нам далі рухатися. Відповідно до того висновку Україна буде працювати над імплементацією сьомої статті (статті про мову у Законі „Про освіту“ — ред.), зокрема, ми будемо виписувати статтю про загальну середню освіту. І там, на мою думку, ми маємо врахувати цю специфіку національних громад — в залежності до їхньої мови, до якої мовної групи вони належать і середовища мовного, у якому проживають”, — зазначила міністр освіти України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем’єр Угорщини попередив про можливість нових конфліктів з Україною

Нагадаємо, Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія), швидше за все, оприлюднить висновок щодо закону України “Про освіту” з 11 грудня, після його розгляду під час пленарного засідання 7-8 грудня.