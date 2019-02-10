Выборы в Нигерии: ЕС и США направили наблюдателей

Объявила о начале миссии член парламента ЕС Мари Арена. По словам Арены, "цель миссии состоит в том, чтобы оценить избирательный процесс с точки зрения законов страны и международных обязательств в отношении демократических выборов".

Команда ЕС состоит из 11 экспертов по выборам, которые будут базироваться в столице страны, Абудже, и еще 40 опытных и долгосрочных наблюдателей, которые будут развернуты по всей стране, чтоб охватить 36 штатов Нигерии. Она так же подчеркнула важность прозрачности и подотчетности на всех этапах избирательного процесса. По ее словам, "эти выборы дают Нигерии возможность развить успехи, достигнутые в 2015 году, и еще больше укрепить демократию в стране".

Также помощь в проведении выборов в Нигерии поступила от Международного республиканского института (США). Делегация, которую возглавляла посол Линда Томас-Гринфилд, прибыла в Нигерию с тремя целями, а именно: "оценить текущую политическую и избирательную среду, проанализировать подготовку к общим выборам, и, в случае необходимости, предложить рекомендации для повышения доверия к процессу и снижения возможности насилия, связанного с выборами".

Делегация США также встретилась с широким кругом заинтересованных сторон, в том числе с Независимой национальной избирательной комиссией (INEC), политическими партиями и их кандидатами, представителями судебных органов, представителями гражданского общества, специалистами по СМИ, сотрудниками службы безопасности и высокопоставленными правительственными чиновниками.

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Кроме того, поступило предложение о помощи от Организации Объединенных Наций, в частности, от Отделения Организации Объединенных Наций для Западной Африки (UNOWA). Доктор Мохамед ибн Чамберс, глава UNOWA, заявил, что "нигерийские выборы касаются не только нигерийцев". Он пояснил, что ООН особенно заинтересована в Нигерии, поскольку все африканские страны прямо или косвенно затронет то, что происходит в Нигерии. Он также сообщил, что ООН "тесно сотрудничает с федеральным правительством, штатами и национальными институтами, которые отвечают за проведение выборов для обеспечения заслуживающего доверия процесса".

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Специальный корреспондент УНН отмечает, что нынешняя власть более открыта для участия международных наблюдателей в проведении выборов, чем ее предшественники. Хотя недавно власти подверглись критике со стороны оппонентов за то, что пригласили трех губернаторов из соседней Республики Нигер на политический митинг.

Также корреспондент УНН сообщает, что не смотря на авторитет международных наблюдателей, в стране остро стоит вопрос доверия к организации избирательного процесса и к результатам будущего голосования.

Но недавно кандидат от оппозиции Альхаджи Атику Абубакар выразил готовность признать результаты выборов, пусть даже и неблагоприятные, пока выборы будут признаны заслуживающими доверия. Нынешние кандидаты в президенты и правительство Нигерии также пообещали быть честными, но напряжение, увы, продолжает расти.

Как сообщал УНН, всеобщие выборы в Нигерии должны начаться 16 февраля 2019 года. Нигерия - одна из самых густонаселенных стран Африки и наиболее активно развивающаяся экономика континента. К выборам приковано пристальное внимание международного сообщества. Начиная с 16 февраля должно состояться голосование за президента, а также за членов двухпалатного национального собрания. За должность главы государства боряться два основных конкурента: действующий президент Мухаммад Бухари и лидер оппозиции Атика Абубакар.

Специальный корреспондент Ogaga Ikogho