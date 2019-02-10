Вибори в Нігерії: ЄС і США направили спостерігачів

Оголосила про початок місії член парламенту ЄС Марі Арена. За словами Арени, "мета місії полягає в тому, щоб оцінити виборчий процес з точки зору законів країни і міжнародних зобов'язань щодо демократичних виборів".

Команда ЄС складається з 11 експертів з виборів, які будуть базуватися в столиці країни, Абуджі, і ще 40 досвідчених і довгострокових спостерігачів, які будуть розгорнуті по всій країні, щоб охопити 36 штатів Нігерії. Вона так само підкреслила важливість прозорості та підзвітності на всіх етапах виборчого процесу. За її словами, "ці вибори дають Нігерії можливість розвинути успіхи, досягнуті в 2015 році, і ще більше зміцнити демократію в країні".

Також допомогу в проведенні виборів в Нігерії надійшла від Міжнародного республіканського інституту (США). Делегація, яку очолювала посол Лінда Томас-Грінфілд, прибула в Нігерію з трьома цілями, а саме: "оцінити поточну політичну та виборче середовище, проаналізувати підготовку до загальних виборів, і, в разі необхідності, запропонувати рекомендації для підвищення довіри до процесу і зниження можливості насильства, пов'язаного з виборами".

Делегація США також зустрілася з широким колом зацікавлених сторін, в тому числі з Незалежною національною виборчою комісією (INEC), політичними партіями та їх кандидатами, представниками судових органів, представниками громадянського суспільства, фахівцями зі ЗМІ, співробітниками служби безпеки і високопоставленими урядовцями.

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Крім того, надійшла пропозиція про допомогу від Організації Об'єднаних Націй, зокрема, від Відділення Організації Об'єднаних Націй для Західної Африки (UNOWA). Доктор Мохамед ібн Чамберс, глава UNOWA, заявив, що "нігерійські вибори стосуються не тільки нігерійців". Він пояснив, що ООН особливо зацікавлена в Нігерії, оскільки всі африканські країни прямо або побічно торкнеться те, що відбувається в Нігерії. Він також повідомив, що ООН "тісно співпрацює з федеральним урядом, штатами і національними інститутами, які відповідають за проведення виборів для забезпечення процесу, який заслуговує на довіру".

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Спеціальний кореспондент УНН зазначає, що нинішня влада більш відкрита для участі міжнародних спостерігачів у проведенні виборів, ніж її попередники. Хоча нещодавно влада зазнали критики з боку опонентів за те, що запросила трьох губернаторів з сусідньої Республіки Нігер на політичний мітинг.

Також кореспондент УНН повідомляє, що недивлячись на авторитет міжнародних спостерігачів, у країні гостро стоїть питання довіри до організації виборчого процесу і до результатів майбутнього голосування.

Але нещодавно кандидат від опозиції Альхаджі Атіка Абубакар висловив готовність визнати результати виборів, нехай навіть і несприятливі, поки вибори будуть визнані такими, що заслуговують довіри. Нинішні кандидати в президенти і уряд Нігерії також пообіцяли бути чесними, але напруга, на жаль, продовжує зростати.

Як повідомляв УНН, загальні вибори в Нігерії повинні розпочатися 16 лютого 2019 року. Нігерія - одна з найбільш густонаселених країн Африки і найбільш актівна економіка континенту, яка розвивається. До виборів прикута пильна увага міжнародного співтовариства. Починаючи з 16 лютого має відбутися голосування за президента, а також за членів двопалатного національних зборів. За посаду глави держави боряться два основних конкурентів: чинний президент Мухаммад Бухарі і лідер опозиції Атіка Абубакар.

Спеціальний кореспондент Ogaga Ikogho