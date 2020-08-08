Выборы в Беларуси: за четыре дня досрочно проголосовало треть избирателей

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89590 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103224 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128752 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108478 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128644 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101559 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102326 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104091 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101973 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101517 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Выборы в Беларуси: за четыре дня досрочно проголосовало треть избирателей

Выборы в Беларуси: за четыре дня досрочно проголосовало треть избирателей

Киев  •  УНН

 • 16261 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Беларуси за четыре дня досрочного голосования на президентских выборах явка избирателей составила 32,24%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белапан.

“В Брестской области явка составила 30,11%, в Витебской — 30,86%, Гомельской — 42,72%, Гродненской — 30,02%, Минской — 29,09%, Могилевской — 37,85%. В Минске, по данным ЦИК, досрочно проголосовали 26,45% избирателей”, — пишет издание.

Отмечается, что на предыдущих президентских выборах, в 2015 году, за четыре дня проголосовали 28,06% избирателей. Всего на прошлых президентских выборах досрочно проголосовало 36,05% избирателей. На парламентских выборах в 2019 году — 27,5% (35,77%).

Наблюдатели кампании “Право выбора” за четыре дня досрочного голосования на президентских выборах зафиксировали 1 035 нарушений. В распределении нарушений по типу лидирует недопуск аккредитованного наблюдателя к наблюдению внутри помещения для голосования — 449 случаев (43,38%).

Напомним, в Беларусии стартовало досрочное голосование на выборах президента, которое будет проходить до 8 августа включительно.

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