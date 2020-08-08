Выборы в Беларуси: за четыре дня досрочно проголосовало треть избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Беларуси за четыре дня досрочного голосования на президентских выборах явка избирателей составила 32,24%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белапан.
“В Брестской области явка составила 30,11%, в Витебской — 30,86%, Гомельской — 42,72%, Гродненской — 30,02%, Минской — 29,09%, Могилевской — 37,85%. В Минске, по данным ЦИК, досрочно проголосовали 26,45% избирателей”, — пишет издание.
Отмечается, что на предыдущих президентских выборах, в 2015 году, за четыре дня проголосовали 28,06% избирателей. Всего на прошлых президентских выборах досрочно проголосовало 36,05% избирателей. На парламентских выборах в 2019 году — 27,5% (35,77%).
Наблюдатели кампании “Право выбора” за четыре дня досрочного голосования на президентских выборах зафиксировали 1 035 нарушений. В распределении нарушений по типу лидирует недопуск аккредитованного наблюдателя к наблюдению внутри помещения для голосования — 449 случаев (43,38%).
Напомним, в Беларусии стартовало досрочное голосование на выборах президента, которое будет проходить до 8 августа включительно.