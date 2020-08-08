Вибори у Білорусі: за чотири дні достроково проголосувала третина виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Білорусі за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах явка виборців становила 32,24%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Белапан.
"У Брестській області явка становила 30,11%, у Вітебській - 30,86%, Гомельській - 42,72%, Гродненській - 30,02%, Мінській - 29,09%, Могильовській- 37,85%. У Мінську, за даними ЦВК, достроково проголосували 26,45% виборців", - пише видання.
Відзначається, що на попередніх президентських виборах, в 2015 році, за чотири дні проголосували 28,06% виборців. Всього на минулих президентських виборах достроково проголосувало 36,05% виборців. На парламентських виборах в 2019 році - 27,5% (35,77%).
Спостерігачі кампанії "Право вибору" за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах зафіксували 1 035 порушень. У розподілі порушень за типом лідирує недопуск акредитованого спостерігача до спостереження всередині приміщення для голосування - 449 випадків (43,38%).
Нагадаємо, в Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента, яке буде проходити до 8 серпня включно.