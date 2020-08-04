В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах президента
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах президента, которое будет проходить до 8 августа включительно. Об этом пишет БЕЛТА, передает УНН.
Отмечается, что с 4 по 8 августа могут проголосовать те избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов 9 августа.
"Избирательные участки будут открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно", – говорится в сообщении.
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В Беларуси создали 231 избирательный участок для досрочного голосования. Досрочное голосование не проводится на участках, расположенных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. Всего в стране создано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами Беларуси. В списки избирателей внесены 6 844 932 человека.
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Напомним, накануне выборов в Белоруссии задержали 33 наемников ЧВК Вагнера. Президент Александр Лукашенко заявил, что задержанные "вагнеровцы" являются первыми из 180-200 человек, запланированных для "забрасывания" в страну с целью дестабилизации ситуации перед выборами.