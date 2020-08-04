В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах президента

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100459 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109090 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113951 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 145140 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114631 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138049 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103479 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102756 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105026 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102261 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах президента

В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах президента

Киев  •  УНН

 • 14135 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах президента, которое будет проходить до 8 августа включительно. Об этом пишет БЕЛТА, передает УНН.

Отмечается, что с 4 по 8 августа могут проголосовать те избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов 9 августа.

"Избирательные участки будут открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно", – говорится в сообщении.

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В Беларуси создали 231 избирательный участок для досрочного голосования. Досрочное голосование не проводится на участках, расположенных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. Всего в стране создано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами Беларуси. В списки избирателей внесены 6 844 932 человека.

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Напомним, накануне выборов в Белоруссии задержали 33 наемников ЧВК Вагнера. Президент Александр Лукашенко заявил, что задержанные "вагнеровцы" являются первыми из 180-200 человек, запланированных для "забрасывания" в страну с целью дестабилизации ситуации перед выборами.

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