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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 114636 просмотра

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В Беларуси связали задержание "вагнеровцев" с мужем соперницы Лукашенко

В Беларуси связали задержание "вагнеровцев" с мужем соперницы Лукашенко

Киев  •  УНН

 • 15077 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Следственный комитет Беларуси возбудил в отношении блогера Сергея Тихановского ряд уголовных дел и связывает задержание наемников ЧВК "Вагнера" с организацией ним массовых беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба СК Беларуси, передает УНН.

"Так, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, в отношении Н. Статкевича, С. Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что "по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера".

"В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории страны. Проводится расследование", – заявили в СК Беларуси.

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Напомним, 29 июля под Минском задержали 32 наемников ЧВК "Вагнера". Еще один боец был задержан на юге страны. В Беларуси подтвердили, что часть задержанных принимали участие в боях на оккупированной территории Донбасса и сообщили, что наемники дают показания. В МИД Украины отреагировали на задержание "вагнеровцев" в Беларуси, официальной реакции Москвы все еще нет.

Как сообщал УНН, в Беларуси задержали политтехнолога Виталия Шклярова, который консультировал белорусских оппозиционных активистов. Кроме того, следственные органы Беларуси продлили срок ареста белорусского блогера Сергея Тихановского до 29 сентября. Он является мужем основной соперницы действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на президентских выборах, которые запланированы на 9 августа. Светлана Тихановская решила участвовать в выборах после того, как ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать инициативную группу ее супруга.

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