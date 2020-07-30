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У Білорусі пов'язали затримання "вагнерівців" з чоловіком суперниці Лукашенка

У Білорусі пов'язали затримання "вагнерівців" з чоловіком суперниці Лукашенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Слідчий комітет Білорусі порушив щодо блогера Сергія Тіхановського низку кримінальних справ і пов'язує затримання найманців ПВК "Вагнера" з організацією ним масових заворушень. Про це повідомляє пресслужба СК Білорусі, передає УНН.

"Так, стосовно нього порушено кримінальну справу за ч.3 ст.130 Кримінального кодексу Республіки Білорусь за фактами вчинення умисних дій, спрямованих на порушення іншої соціальної ворожнечі, закликів до вчинення насильно-агресивних дій щодо співробітників правоохоронних органів. Крім того, щодо Н. Статкевича, С. Тіхановського та інших осіб порушено кримінальну справу за фактом готування до масових заворушень по ст.13 ч.2 ст. 293 Кримінального кодексу Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що "за підозрою в скоєнні зазначеного злочину були затримані 33 громадянина Російської Федерації, співробітники ПВК Вагнера".

"У даний час вирішується питання про застосування до них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Триває проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до приготування і організації масових заворушень на території країни. Проводиться розслідування", - заявили в СК Білорусі.

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Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали 32 найманців ПВК "Вагнера". Ще один боєць був затриманий на півдні країни. У Білорусі підтвердили, що частина затриманих брала участь в боях на окупованій території Донбасу і повідомили, що найманці дають свідчення. У МЗС України відреагували на затримання "вагнерівців" в Білорусі, офіційної реакції Москви досі немає.

Як повідомляв УНН, в Білорусі затримали політтехнолога Віталія Шклярова, який консультував білоруських опозиційних активістів. Крім того, слідчі органи Білорусі продовжили термін арешту білоруському блогеру Сергію Тіхановському до 29 вересня. Він є чоловіком основної суперниці чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка на президентських виборах, які заплановані на 9 серпня. Світлана Тіхановська вирішила брати участь у виборах після того, як ЦВК Білорусі відмовився зареєструвати ініціативну групу її чоловіка.

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