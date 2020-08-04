У Білорусі розпочалося дострокове голосування на виборах президента

Зазначається, що з 4 по 8 серпня можуть проголосувати ті виборці, які не зможуть цього зробити в день проведення виборів 9 серпня.

"Виборчі дільниці будуть відкриті з 10:00 до 14:00 і з 16:00 до 19:00. Офіційне підтвердження причин, за якими людина не може проголосувати в основний день, не потрібно", - йдеться в повідомленні.

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У Білорусі створили 231 виборчу дільницю для дострокового голосування. Дострокове голосування не проводиться на ділянках, розташованих у санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку, лікарнях та інших організаціях охорони здоров'я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах. Всього в країні створено 5767 дільниць для голосування, у тому числі 44 за межами Білорусі. У списки виборців внесено 6 844 932 особи.

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Нагадаємо, напередодні виборів у Білорусії затримали 33 найманців ПВК "Вагнера". Президент Олександр Лукашенко заявив, що затримані "вагнерівці" є першими з 180-200 чоловік, запланованих для "закидання" в країну з метою дестабілізації ситуації перед виборами.