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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Выборы в США: Белый дом обнесут дополнительной оградой на случай массовых беспорядков

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Федеральные власти США, как ожидается, установят в понедельник дополнительную ограду по всему периметру Белого года на случай возникновения возможных беспорядков, связанных с проведением в стране 3 ноября всеобщих выборов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила в понедельник телекомпания СNN, пишет УНН.

Это заграждение, по данным телекомпании, будет схоже с тем, что возводилось вокруг резиденции главы американской администрации во время проведения в столице массовых акций протеста минувшим летом.

В Секретной службе, обеспечивающей в том числе и безопасность Белого дома, пока никак не прокомментировали это сообщение.

Справка: 3 ноября на всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут нынешний руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

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