Вибори у США: Білий дім обнесуть додатковою огорожею на випадок масових заворушень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Федеральна влада США, як очікується, встановить у понеділок додаткову огорожу по всьому периметру Білого року на випадок виникнення можливих заворушень, пов’язаних з проведенням в країні 3 листопада загальних виборів. Про це з посиланням на власні джерела повідомила в понеділок телекомпанія СNN, пише УНН.
Це загородження, за даними телекомпанії, буде схоже з тим, що зводилося навколо резиденції глави американської адміністрації під час проведення в столиці масових акцій протесту минулого літа.
У Секретній службі, що забезпечує в тому числі і безпеку Білого дому, поки ніяк не прокоментували це повідомлення.
Довідка: 3 листопада на загальних виборах в США будуть обрані президент і віце-президент, 35 сенаторів, усі 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Боротьбу за посаду президента ведуть нинішній керівник американської адміністрації республіканець Дональд Трамп і демократ Джозеф Байден.