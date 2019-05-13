Выборы в Литве: премьер страны заявил, что признает поражение на выборах и подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Премьер-министр Саулюс Сквернялис, баллотировавшийся в президенты Литвы на выборах главы государства, признал свое поражение и подтвердил намерение подать в отставку с должности руководителя правительства. Об этом он заявил в эфире национального телевидения, сообщает УНН со ссылкой также на Delfi.
“Тенденция с подсчетом голосов говорит о нашем поражении. Принимаю это в качестве оценки своей работы как политика, как премьера и подам в отставку”, — отметил он.
После подсчета бюллетеней с 1586 из 1972 избирательных участков (сведения в режиме реального времени размещаются на сайте Главной избирательной комиссии) Сквернялис, ранее находившийся на втором месте после лидирующего экономиста Гитанаса Науседы (31,52%), уступил эту позицию с 22,24% голосов экс-министрессе финансов Ингриде Шимоните (26,76%). Разрыв между ними образовался и начал расти после того, как в Главизбирком стали поступать сведения с избирательных участков крупнейших городов страны.
Напоминаем, премьер Литвы заявил, что если не пройдет во второй тур выборов — он подаст в отставку.