Вибори у Литві: прем'єр країни заявив, що визнає поразку на виборах та подав у відставку

“Тенденція з підрахунком голосів говорить про нашу поразку. Приймаю це як оцінки своєї роботи як політика, як прем’єра і подам у відставку”, — зазначив він.

Після підрахунку бюлетенів з 1586 з 1972 виборчих дільниць (відомості в режимі реального часу розміщуються на сайті Головної виборчої комісії) Скверняліс, який раніше перебував на другому місці після лідируючого економіста Гітанаса Науседа (31,52%), поступився цією позицією з 22,24% голосів екс-міністерці фінансів Інгріді Шимон (26,76%). Розрив між ними утворився і почав рости після того, як в Головвиборчком стали надходити відомості з виборчих дільниць найбільших міст країни.

Нагадуємо, прем’єр Литви заявив, що якщо не пройде у другий тур виборів — він подасть у відставку.