Прем'єр Литви заявив, що якщо не пройде у другий тур виборів - він подасть у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс, який претендує на пост глави держави, заявив, що подасть у відставку, якщо не пройде до другого туру виборів. Про це він повідомив журналістам після завершення голосування, інформує УНН.
“Якщо програємо, не потрапимо до другого туру, 12 липня подам заяву про відставку. Це буде останній день роботи уряду”, — сказав він.
Президент Даля Грібаускайте, яка перебуває на посаді другий термін (на третій вона претендувати не могла) 12 липня складе свої повноваження. З вступом на посаду нового глави держави, згідно з конституцією, кабінет міністрів повертає йому свої повноваження.
Як повідомляв УНН, на президентських виборах Литви визначилася трійка лідерів.