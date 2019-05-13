Премьер Литвы заявил, что если не пройдет во второй тур выборов - он подаст в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, претендующий на пост главы государства, заявил, что подаст в отставку, если не пройдет во второй тур выборов. Об этом он сообщил журналистам после завершения голосования, передает УНН.
“Если проиграем, не попадем во второй тур, 12 июля подам заявление об отставке. Это будет последний день работы правительства”, — сказал он.
Президент Даля Грибаускайте, находящаяся на посту второй срок (на третий она претендовать не могла) 12 июля сложит свои полномочия. С вступлением в должность нового главы государства, согласно конституции, кабинет министров возвращает ему свои полномочия.
Как сообщал УНН, на президентских выборах Литвы определилась тройка лидеров.