На президентських виборах Литви визначилася трійка лідерів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Головна виборча комісія Литви оприлюднила перші результати президентських виборів, що пройшли в країні 12 травня. За даними приблизно з 1300 виборчих дільниць лідирує незалежний кандидат, економіст, екс-радник президента литовського SEB банку Гітанас Науседа, у нього 31,12%, повідомляє УНН.
На другому місці йде прем’єр-міністр Саулюс Скверняліс з 24,34% голосів. Зовсім трохи відстає від нього колишня міністерка фінансів країни Інгріда Шимон, у неї 24,28%.
З інших кандидатів ніхто не набрав більше 6% голосів, свідчать дані головвиборчкому країни.
Всього за пост президента Литви боролися дев’ять кандидатів. Якщо жоден з кандидатів не набере в першому турі більше 50% голосів, буде призначений другий тур. У нього вийдуть два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.
Чинний президент Литви Даля Грібаускайте знаходиться на своїй посаді вже другий термін поспіль, і на третій вона балотуватися не може.
Як стало відомо раніше, голосування завершилося на виборах в Литві.