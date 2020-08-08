Выборы в Беларуси: в Минске водители устроили акции солидарности под музыку группы "Кино", начались задержания
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Минске на проспекте Независимости — центральной улице города — устроили акцию в поддержку двух звукооператоров, которых посадили на 10 суток за то, что они включили песню Виктора Цоя “Перемен!” на концерте, организованном властями, пишет УНН со ссылкой на белорусские СМИ и издание Meduza.
Как сообщает TUT.BY, примерно через полчаса после начала акции на проспекте Независимости сотрудники ГАИ начали перекрывать его. После 20:00 движение возобновили.
Также правозащитный центр “Вясна” сообщил, что правоохранительные органы, а также военнослужащие задерживают в Минске велосипедистов, участвующих в акциях солидарности с осужденными сторонниками соперников президента Александра Лукашенко.
“В Минске задерживают участников и участниц традиционных велосипедных акций солидарности. Известно, что в задержании участвуют не только сотрудники милиции, но и военные”, — сказано в сообщении. В нем отмечается, что массовые задержания с 22:00 происходят в центре города — возле Академии наук и площади Победы.
Напомним, организованный властями концерт, на котором звукооператоры Кирилл Галанов и Владислав Соколовский включили “Перемен!”, прошел в Минске 6 августа. Галанова и Соколовского обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении милиции.
В Минске проходит акция в поддержку арестованных на 10 суток Владислава Соколовского и Кирилла Галанова, которые включили песню “Перемен” на провластном митинге. Автомобилисты сигналят и включают ту же песню. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/PctvmdIhnv— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 7, 2020
На суде, который состоялся на следующий день, Галанов сказал: “Я занимался хулиганством, как только пришел на площадку. И не от своего имени, а от имени организаторов — Дворца детей и молодежи. Весь этот концерт был хулиганством, и я признаю вину, что участвовал в этом”.