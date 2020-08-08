Вибори у Білорусі: у Мінську водії влаштували акції солідарності під музику гурту "Кіно", почалися затримання

Як повідомляє TUT.BY, приблизно через півгодини після початку акції на проспекті Незалежності співробітники ДАІ почали перекривати його. Після 20:00 рух відновили.

Також правозахисний центр “Вясна” повідомив, що правоохоронні органи, а також військовослужбовці затримують в Мінську велосипедистів, які беруть участь в акціях солідарності із засудженими прихильниками суперників президента Олександра Лукашенка.

“У Мінську затримують учасників і учасниць традиційних велосипедних акцій солідарності. Відомо, що в затриманні беруть участь не тільки співробітники міліції, а й військові”, — сказано в повідомленні. У ньому наголошується, що масові затримання з 22:00 відбуваються в центрі міста — біля Академії наук і площі Перемоги.

Нагадаємо, організований владою концерт, на якому звукооператори Кирило Галанов і Владислав Соколовський включили “Перемен!”, пройшов в Мінську 6 серпня. Галанова і Соколовського звинуватили в дрібному хуліганстві і непокорі міліції.

У Мінську проходить акція на підтримку арештованих на 10 діб Владислава Соколовського і Кирила Галанова, які включили пісню “Перемен” на провладному мітингу. Автомобілісти сигналять і включають ту ж пісню. Відео: @MBKhMedia pic.twitter.com/PctvmdIhnv

На суді, який відбувся на наступний день, Галанов сказав: “Я займався хуліганством, як тільки прийшов на майданчик. І не від свого імені, а від імені організаторів — Палацу дітей та молоді. Весь цей концерт був хуліганством, і я визнаю вину, що брав участь в цьому”.