Вибори у Білорусі: у Мінську водії влаштували акції солідарності під музику гурту "Кіно", почалися затримання

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Мінську на проспекті Незалежності — центральній вулиці міста — влаштували акцію на підтримку двох звукооператорів, яких посадили на 10 діб за те, що вони включили пісню Віктора Цоя “Перемен!” на концерті, організованому владою, пише УНН з посиланням на білоруські ЗМІ і видання Meduza.

Як повідомляє TUT.BY, приблизно через півгодини після початку акції на проспекті Незалежності співробітники ДАІ почали перекривати його. Після 20:00 рух відновили.

Також правозахисний центр “Вясна” повідомив, що правоохоронні органи, а також військовослужбовці затримують в Мінську велосипедистів, які беруть участь в акціях солідарності із засудженими прихильниками суперників президента Олександра Лукашенка.

“У Мінську затримують учасників і учасниць традиційних велосипедних акцій солідарності. Відомо, що в затриманні беруть участь не тільки співробітники міліції, а й військові”, — сказано в повідомленні. У ньому наголошується, що масові затримання з 22:00 відбуваються в центрі міста — біля Академії наук і площі Перемоги.

Нагадаємо, організований владою концерт, на якому звукооператори Кирило Галанов і Владислав Соколовський включили “Перемен!”, пройшов в Мінську 6 серпня. Галанова і Соколовського звинуватили в дрібному хуліганстві і непокорі міліції.

У Мінську проходить акція на підтримку арештованих на 10 діб Владислава Соколовського і Кирила Галанова, які включили пісню “Перемен” на провладному мітингу. Автомобілісти сигналять і включають ту ж пісню. Відео: @MBKhMedia pic.twitter.com/PctvmdIhnv

— МБХ Медіа (@MBKhMedia) August 7, 2020

На суді, який відбувся на наступний день, Галанов сказав: “Я займався хуліганством, як тільки прийшов на майданчик. І не від свого імені, а від імені організаторів — Палацу дітей та молоді. Весь цей концерт був хуліганством, і я визнаю вину, що брав участь в цьому”.

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