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Выборы Президента НОК: ведущие спортсмены и федерации поддержали Жана Беленюка

Выборы Президента НОК: ведущие спортсмены и федерации поддержали Жана Беленюка

Киев • УНН

 • 665314 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Ведущие спортсмены Украины и ряд олимпийских Федераций выразили поддержку одному из кандидатов на пост Президента Национального Олимпийского комитета – народному депутату и олимпийскому чемпиону Жану Беленюку. Кто видит именно его будущим Президентом НОК – читайте в материале УНН.

Детали

По мнению военнослужащего и борца свободного стиля Богдана Грицая, Жан Беленюк будет гораздо более действенным функционером, чем другие претенденты и именно он сможет достойно отстоять на международной арене позицию украинских спортсменов.

“Я уверен в том, что Жан будет гораздо более действенным функционером и будет отстаивать на международной арене именно украинскую позицию, чего не скажешь о Гутцайте (министр молодежи и спорта Украины – ред.). А для меня, как для действующего военнослужащего, мастера спорта международного класса – это чрезвычайно важно”, – сообщил Грицай.

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Включилась в поддержку Беленюка и олимпийская чемпионка-1980 и вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова.

"Во-первых, у Жана уже подготовлена ​​мощная программа, предусматривающая фундаментальные изменения и открывающая новый подход к спорту в целом, естественно, с использованием лучшего и передового опыта ведущих спортивных стран мира. А о программе Гутцайта мы вообще не знаем ничего и есть ли она вообще", - рассказывала Захарова в СМИ.

Двухкратный олимпийский чемпион Юрий Чебан также поддержал Жана Беленюка, потому что, по его мнению, именно эта команда максимально мотивирована и покажет качественный результат в кратчайшие сроки.

“В лице Жана спортивное сообщество объединяется ради перемен, чтобы подсветить и попытаться решить проблемы современного спорта Украины. Судя по предвыборной кампании Жана, его команда настроена очень решительно, максимально мотивирована и заряжена показать качественный результат в кратчайшие сроки, ведь Олимпийские игры 2024 года уже не за горами!” – написал он на своей странице в Facebook.

Поддержала Беленюка и чемпионка мира и Европы, а ныне народный депутат Украины Ольга Саладуха.

“Считаю, что Национальный Олимпийский комитет должен возглавить человек нового поколения, выходец из спортивной среды, понимающий проблемы рядовых спортсменов, живущий с ними одной жизнью. Таков человек мой коллега по парламенту Жан Беленюк. Он невероятно успешный спортсмен, принципиальный народный депутат, человек с собственными убеждениями. В Комитете по вопросам молодежи и спорта успешно выполняет свою миссию защиты спортсменов и создания в Украине благоприятной для спорта среды. Знаю, что он способен на большее и верю в его возможности в должности президента НОК”, – заявила она.

Федерация легкой атлетики, бобслея и скелетона, а также хоккея также поддержали кандидатуру Беленюка. Присоединились к ним и чемпионы мира по гребле 2021 года Иван Семыкин и Анастасия Горлова.

Добавим

Выборы нового Президента Национального Олимпийского комитета состоятся 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины. На эту должность претендуют три кандидата: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийский чемпион Жан Беленюк и директор ННИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский. Последние 17 лет НОК возглавлял Сергей Бубка, отказавшийся в этом году от участия в выборах.

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