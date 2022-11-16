Вибори Президента НОК: провідні спортсмени та федерації підтримали Жана Беленюка

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На думку військовослужбовця та борця вільного стилю Богдана Грицая, Жан Беленюк буде набагато дієвішим функціонером, аніж інші претенденти і саме він зможе гідно відстояти на міжнародній арені позицію українських спортсменів.

“Я впевнений у тому, що Жан буде набагато дієвішим функціонером та відстоюватиме на міжнародній арені саме українську позицію, чого не скажеш про Гутцайта (міністр молоді та спорту України - ред.). А для мене, як для діючого військовослужбовця, майстра спорту міжнародного класу - це надзвичайно важливо”, - повідомив Грицай.

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Долучилася до підтримки Беленюка й олімпійська чемпіонка-1980 та віце-президент Української федерації гімнастики Стелла Захарова.

"По-перше, у Жана вже підготовлена потужна програма, яка передбачає фундаментальні зміни і відкриває новий підхід до спорту в цілому, природно, з використанням кращого і передового досвіду провідних спортивних країн світу. А про програму Гутцайта ми взагалі не знаємо нічого і чи є вона взагалі", - розповідала Захарова в ЗМІ.

Дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан також підтримав Жана Беленюка, бо, на його думку, саме ця команда максимально вмотивована та покаже якісний результат в найкоротший термін.

“В особі Жана спортивна спільнота об’єднується заради змін, щоб підсвітити та спробувати вирішити проблеми сучасного спорту України. Судячи з передвиборчої кампанії Жана, його команда налаштована дуже рішуче, максимально мотивована і заряджена показати якісний результат в найкоротший термін, адже Олімпійські ігри 2024 вже не за горами!” - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Підтримала Беленюка й чемпіонка світу та Європи, а нині народний депутат України Ольга Саладуха.

“Вважаю, що Національний Олімпійський комітет мусить очолити людина нової генерації, виходець із спортивного середовища, який розуміє проблеми рядових спортсменів, який живе з ними одним життям. Такою людиною є мій колега по парламенту Жан Беленюк. Він неймовірно успішний спортсмен, принциповий народний депутат, людина з власними переконаннями. У Комітеті з питань молоді і спорту успішно виконує свою місію захисту спортсменів та створення в Україні сприятливого для спорту середовища. Знаю, що він здатен на більше і вірю в його можливості на посаді президента НОК”, - заявила вона.

Федерація легкої атлетики, бобслею та скелетону, а також хокею також підтримали кандидатуру Беленюка. Долучилися до них і чемпіони світу з веслування 2021 року Іван Семикін та Анастасія Горлова.

Додамо

Вибори нового Президента Національного Олімпійського комітету відбудуться 17 листопада під час XXXVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України. На цю посаду претендують троє кандидатів: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійський чемпіон Жан Беленюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський. Останні 17 років НОК очолював Сергій Бубка, який цього року відмовився від участі у виборах.