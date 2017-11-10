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Избирательный кодекс не имеет перспективы быстрой качественной доработки и имеет "огромною бороду" - Ставнийчук

Избирательный кодекс не имеет перспективы быстрой качественной доработки и имеет "огромною бороду" - Ставнийчук

Киев  •  УНН

 • 9479 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Избирательный кодекс, который парламент принял в первом чтении, не имеет перспективы быстрой качественной доработки. Такое мнение в эфире программы "Право на власть" выразила бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук, сообщает УНН.

"Когда вы говорите о том, что это новый кодекс и, что в нем собрано все лучшее, я вам скажу, что Украина в технологии избирательного процесса отстала от европейских стран, даже от таких стран как Киргизия, Казахстан как минимум лет на 10. Проекту этого кодекса очень много лет. Он с огромной бородой. Мы над ним работали в 2008 и закончили работать в 2009 -2010 году, поэтому в Веницианской комиссии был почти этот проект, но очень сдержанной была оценка. Комиссия порекомендовала очень серьезно доработать тот кодекс. Вы его не доработали. Никакой новации с точки зрения технологии избирательного процесса - то как проводится сегодня, скажем, электронное голосование, электронное установления результатов выборов ", - сказала она.

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По мнению М. Ставнийчук доработать качественно в первом чтении Избирательный кодекс, за несколько недель невозможно.

"Когда я начала смотреть возможно ли его за две недели, за счет парламентских предложений от депутатов доработать, я откровенно сегодня написала ... 500 страниц такого тяжелого текста за две недели реально качественно вы не доработаете. Технологически текст этого закона отвечает новеллам десятилетней давности", - сказала она.

Также, по мнению эксперта, с таким Избирательным кодексом, выборы в Украине не будут проведены.

"Я хочу сказать, что если по такому закону, собственно, будут проводиться выборы в Украине при той сложной ситуации, которую мы сегодня имеем - оружие на руках, абсолютная политизированность, сложная социально-экономическая ситуация, по такому неподготовленным законом, я прогнозирую, выборы не будут проведены в Украине ", - сказала она.

Напомним, народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец заявил, что на следующей неделе парламент может выйти на формирование нового состава ЦИК .

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