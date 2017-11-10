Виборчий кодекс немає перспективи швидкого якісного доопрацювання та є з "величезною бородою" – Ставнійчук

"Коли ви говорите про те, що це новий кодекс і, що у ньому зібрано все краще, я вам сажу, що Україна в технології виборчого процесу відстала від європейських країн, навіть, від таких країн як Киргизія, Казахстан як мінімум на років 10. Проекту цього кодексу дуже багато років. Він з величезною бородою. Ми над ним працювали у 2008 і закінчили працювати у 2009 -2010 році, тому у Веніційській комісії був майже цей проект, але дуже стриманою була оцінка. Комісія порекомендувала дуже серйозно доопрацювати той кодекс. Ви його не доопрацювали. Жодної новації з точки зору технології виборчого процесу – те як проводиться сьогодні, скажімо, електронне голосування , електронне встановлення результатів виборів", - сказала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Найслабкішим місцем Виборчого кодексу є питання держреєстру виборців – А.Магера

На думку М. Ставнійчук доопрацювати якісно у першому читанні Виборчий кодекс, за кілька тижнів неможливо.

"Коли я почала дивитись чи можливо його за два тижні, за рахунок парламентських пропозицій від депутатів доопрацювати, я відверто сьогодні написала… 500 сторінок такого важкого тексту за два тижні реально якісно ви не доопрацюєте. Технологічно текст цього закону відповідає новелам десятирічної давності", - сказала вона.

Також, на думку експерта, з таким Виборчим кодексом, вибори в Україні не будуть проведені.

"Я хочу сказати, що якщо за таким законом , власне, будуть проводитись вибори в Україні при тій складній ситуації, яку ми сьогодні маємо – зброя на руках, абсолютна заполітизованість, складна соціально-економічна ситуація , за таким непідготовленим законом, я прогнозую, вибори не будуть проведені в Україні", - сказала вона.

Нагадаємо, народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець заявив, що наступного тижня парламент може вийти на формування нового складу ЦВК.