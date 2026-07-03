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Ветеран заявил, что в Совет общественного контроля НАБУ идут за деньгами

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Ветеран Владимир Бойко заявил, что Совет общественного контроля при НАБУ является местом заработка, а не контроля. Он привел примеры недостоверной информации кандидатов, в частности Шабунина и Шерембея.

Ветеран заявил, что в Совет общественного контроля НАБУ идут за деньгами

"Активисты" пытаются попасть в Совет общественного контроля при НАБУ только ради заработка. Они не имеют отношения к гражданскому обществу, так же, как Бюро – к борьбе с коррупцией. Об написал ветеран российско-украинской войны, инициатор проекта "Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine") Владимир Бойко, передает УНН.

"Совет общественного контроля при НАБУ – это лишь место зарабатывания свежей копейки, и туда рвутся только для этого", – отметил он.

По его словам, Бюро не имеет отношения к борьбе с коррупцией, СОК при НАБУ не осуществляет общественного контроля за его деятельностью, а его члены не имеют отношения к гражданскому обществу.

Он привел слова бывшего председателя Общественного совета по вопросам люстрации при Минюсте Татьяны Козаченко о том, что Совет общественного контроля при НАБУ – это заранее сформированная согласованная "тусовка", а система избрания не имеет никакого отношения ни к демократии, ни к верховенству права, ни к общественному контролю.

"Нас "надувают" во всем. Выборы совета общественного контроля НАБУ это ФИКЦИЯ", – пишет госпожа Татьяна на своей странице в Facebook. Поводом для ее гневных филиппик стало то обстоятельство, что за 6 дней до выборов Совета общественного контроля при НАБУ она опубликовала список 15 кандидатов в этот Совет. И оказалось, что из 44 претендентов победителями стали именно те 15 профессиональных "общественных активистов", которых заранее назвала Козаченко", – процитировал Бойко.

В целом, подчеркнул ветеран, за 11 лет существования СОК при НАБУ там побывали "активисты" трех сортов.

"Во-первых, это те, кто уже смог присосаться к расхищению международной помощи, и членство в СОК при НАБУ им нужно для солидности при подаче заявок на новые гранты. Шабунины-шерембеи-гриценко – это все пример бывших членов СОК при НАБУ первого сорта. Но сейчас они сосредоточили свои усилия на других направлениях зарабатывания денег, освободив места для коллег из второй и третьей группы", – заметил он.

Второй разновидностью членов СОК при НАБУ, по мнению Бойко, являются "активисты" из числа обслуги тех коррупционеров, которые либо уже стали "клиентами НАБУ". Сегодня это – основной контингент активистов во всяких "общественных советах", констатировал он.

Третьей разновидностью членов СОК при НАБУ являются неофиты, которые лишь ищут место под солнцем и надеются попасть в первую или вторую группу.

"В качестве примера можно вспомнить профессионального "общественного активиста" Романа Маселко, который 11 лет назад прославился скандалом в Совете общественного контроля при НАБУ, куда он попал в 2015 году вместе с такими же профессиональными моральными авторитетами Виталием Шабуниным, Дмитрием Шерембеем и Алексеем Гриценко", – заявил он.

Бойко напомнил, что указанные лица, баллотируясь в Совет общественного контроля при НАБУ, подали о себе недостоверную информацию. 

"В частности, Шабунин скрыл в декларации земельный участок в Бориспольском районе. Шерембей забыл указать в автобиографии свой трудовой путь в течение почти 10 лет, которые он провел в исправительных учреждениях, когда он трижды был осужден за квартирные кражи. А сын вечно непроходимого полковника Гриценко скрыл то обстоятельство, что на тот момент был действующим депутатом Киевсовета", – подытожил Бойко.

Как сообщалось, на вероятные нарушения во время голосования в СОК обратил внимание эксперт Вячеслав Панасюк. Он подчеркнул, что анализ открытого протокола голосования в Совет общественного контроля при НАБУ выявил массовое повторение одинаковых бюллетеней, аномальную концентрацию поддержки отдельных групп кандидатов, резкий всплеск активности в конце голосования и другие статистические особенности, которые требуют независимого аудита.

Лилия Подоляк

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