Ветеран НХЛ Ягр забросил первую шайбу за ХК Калгари

Кроме заброшенной шайбы чех сделал еще и голевую передачу, и помог своей команде со счетом 6: 3 обыграть "Детройт".

"Конечно, любой первый гол в новой команде особый, тем более в Канаде. Я вижу, как болельщики это ценят, как они любят хоккей. С первого дня моего пребывания здесь они были ко мне очень добры, и я стараюсь играть как можно лучше . Знаете, мне уже не 18 лет, так что я не особо думаю о результативности. Для меня важнее хорошо себя чувствовать, выходить на лед и приносить пользу команде ", - отметил Ягр.

Всего на счету Ягра стало 4 (1 + 3) очка в 7 матчах сезона-2017/18.

Стоит отметить, что с 1918 очками Ягр занимает второе место в истории НХЛ по результативности, уступая только Уэйну Гретцки (2857). Также он занимает третье место по заброшенным шайбам (766) по Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Остальные поединки завершилась следующим образом:

"Филадельфия" - "Чикаго" - 3: 1

"Монреаль" - "Миннесота" - 0: 3

"Сент-Луис" - "Аризона" - 3: 2 по буллитам

"Анахайм" - "Ванкувер" - 4: 1

"Лос-Анджелес" - "Тампа-Бэй" - 2: 5.