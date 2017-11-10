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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 64330 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 83380 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 88489 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Ветеран НХЛ Ягр забросил первую шайбу за ХК Калгари

Ветеран НХЛ Ягр забросил первую шайбу за ХК Калгари

Киев  •  УНН

 • 11221 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Чешский легендарный ветеран НХЛ, 45-летний Яромир Ягр впервые отличился за "Калгари Флэймз" в матче НХЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Кроме заброшенной шайбы чех сделал еще и голевую передачу, и помог своей команде со счетом 6: 3 обыграть "Детройт".

"Конечно, любой первый гол в новой команде особый, тем более в Канаде. Я вижу, как болельщики это ценят, как они любят хоккей. С первого дня моего пребывания здесь они были ко мне очень добры, и я стараюсь играть как можно лучше . Знаете, мне уже не 18 лет, так что я не особо думаю о результативности. Для меня важнее хорошо себя чувствовать, выходить на лед и приносить пользу команде ", - отметил Ягр.

Всего на счету Ягра стало 4 (1 + 3) очка в 7 матчах сезона-2017/18.

Стоит отметить, что с 1918 очками Ягр занимает второе место в истории НХЛ по результативности, уступая только Уэйну Гретцки (2857). Также он занимает третье место по заброшенным шайбам (766) по Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Остальные поединки завершилась следующим образом:
"Филадельфия" - "Чикаго" - 3: 1
"Монреаль" - "Миннесота" - 0: 3
"Сент-Луис" - "Аризона" - 3: 2 по буллитам
"Анахайм" - "Ванкувер" - 4: 1
"Лос-Анджелес" - "Тампа-Бэй" - 2: 5.

Украинские Национальные Новости

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