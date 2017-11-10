Ветеран НХЛ Ягр закинув першу шайбу за ХК Калгарі

Окрім закинутої шайби чех зробив ще й гольову передачу, і допоміг своїй команді з рахунком 6:3 обіграти "Детройт".

"Звичайно, будь-який перший гол в новій команді особливий, тим більше в Канаді. Я бачу, як уболівальники це цінують, як вони люблять хокей. З першого дня мого перебування тут вони були до мене дуже добрі, і я намагаюся грати якомога краще. Знаєте, мені вже не 18 років, так що я не особливо думаю про результативність. Для мене важливіше добре себе почувати, виходити на лід і приносити користь команді", - зауважив Ягр.

Всього на рахунку Ягра стало 4 (1 + 3) очки в 7 матчах сезону-2017/18.

Варто зазначити, що з 1918 очками Ягр займає друге місце в історії НХЛ за результативністю, поступаючись тільки Вейну Гретцкі (2857). Також він займає третє місце по закинутим шайбам (766) за Гретцкі (894) і Горді Хоу (801).

Решта поєдинків завершилася наступним чином:

"Філадельфія" – "Чикаго" - 3:1

"Монреаль" – "Міннесота" - 0:3

"Сент-Луїс" – "Арізона" - 3:2 по булітам

"Анахайм" – "Ванкувер" - 4:1

"Лос-Анджелес" – "Тампа-Бей" – 2:5.