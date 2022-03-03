Весь экипаж расстрелянного под Одессой эстонского судна спасен

Детали

Поисково-спасательный катер со спасенными людьми движется в порт Черноморска. Кареты скорой помощи в количестве трех машин ждут у второго причала. Все члены экипажа находятся в удовлетворительном состоянии. Изначально четверо из шести членов экипажа числились без вести пропавшими. Позже их нашли в море.

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