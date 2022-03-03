Весь екіпаж розстріляного під Одесою естонського судна врятовано
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Всіх шістьох членів екіпажу потопленого біля берегів Одеси 3 березня російськими військовими суховантажу HELT (прапор Панама, власник Естонія) вдалося врятувати. Про це повідомляє Адміністрація морських портів України, передає УНН.
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Пошуково-рятувальний катер зі врятованими людьми рухається в порт Чорноморська. Карети швидкої допомоги в кількості трьох машин чекають біля другого причалу. Всі члени екіпажу знаходяться в задовільному стані. Спочатку четверо з шести членів екіпажу значилися безвісти зниклими. Пізніше їх знайшли в морі.
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