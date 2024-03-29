Вероятно из-за теракта в "Крокусе": в москве силовики устроили обыски в криптообменниках

В офисах криптобирж ABCeX и Beribit в москве проходят обыски, которые могут быть связаны с терактом в "Крокусе", передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Astra".

Детали

Российские силовики нагрянули в офисы криптобирж ABCeX и Beribit в Москва-Сити в башне "Федерация", сообщает Mash. Сайты обеих бирж перестали обновляться, также перестали работать обменники, которые работают в "Федерации".

В ск рф ранее заявили, что исполнители теракта в "Крокусе" получали средства и криптовалюту якобы из Украины.

Буданов: "О подготовке теракта в "Крокус Сити" россия точно знала с 15 февраля"