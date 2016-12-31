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Верховный Суд РФ запросил материалы первой жалобы политзаключенного А.Костенко - защитник

Верховный Суд РФ запросил материалы первой жалобы политзаключенного А.Костенко - защитник

Киев • УНН

 • 9036 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Верховный Суд РФ запросил материалы первой жалобы о нерасследовании пыток по отношению к политзаключенному Александру Костенко. Об этом на странице в Facebook сообщил адвокат украинского политзаключенного Дмитрий Сотников, передает УНН.

“Верховный Суд РФ все же запросил материал по первой жалобе о не расследовании пыток по отношению к Костенко (всего их было две). И это вселяет надежду, как тем, кто переживает за судьбу Саши, так и гражданам РФ, которым безосновательно отказывают в рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ из-за Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1 “О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации”, — написал он.

Напомним, А.Костенко обвиняется в причинении вреда здоровью сотруднику “Беркута” в феврале 2014 года и хранении частей огнестрельного оружия, за что 15 мая 2015 года Киевский районный суд Симферополя присудил ему 4 года и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Верховный суд России отклонил жалобу по делу незаконно осужденного активиста из Крыма Александра Костенко.

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