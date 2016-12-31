Верховний Суд РФ запросив матеріали першої скарги політв’язня О.Костенка – захисник
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Верховний Суд РФ запросив матеріали першої скарги про нерозслідування тортур по відношенню до політв’язня Олександра Костенка. Про це на сторінці у Facebook повідомив адвокат українського політв’язня Дмитро Сотников, передає УНН.
“Верховний Суд РФ все ж таки запросив матеріал за першою скаргою про не розслідування тортур по відношенню до Костенка (всього їх було дві). І це вселяє надію, як тим, хто переживає за долю Сашка, так і громадянам РФ, яким безпідставно відмовляють у розгляді скарг в порядку ст. 125 КПК РФ через Постанову Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 10 лютого 2009 р N 1 “Про практику розгляду судами скарг в порядку статті 125 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації”, — написав він.
Нагадаємо, О.Костенко звинувачується у нанесенні шкоди здоров’ю працівнику “Беркута” у лютому 2014 року і зберігання частин вогнепальної зброї, за що 15 травня 2015 року “Київський районний суд” Сімферополя присудив йому 4 роки і 2 місяці позбавлення волі в колонії суворого режиму.
Раніше Верховний суд Росії відхилив скаргу у справі незаконно засудженого активіста з Криму Олександра Костенка.