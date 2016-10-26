Верховный суд РФ начал рассмотрение апелляции по делу Н.Карпюка и С.Клиха
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Верховный суд Российской Федерации начал рассмотрение апелляции по делу украинцев Николая Карпюка и Станислава Клиха, которых в РФ обвинили в участии в боевых действиях во время Первой Чеченской войны, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
После того, как Верховный суд РФ подтвердит приговор, в чем сторона защиты не сомневается, адвокаты намерены инициировать кампанию по поддержке своих подзащитных.
Депутат ВР Надежда Савченко приехала в Москву на заседание Верховного суда России по делу украинцев Станислава Клиха и Николая Карпюка.