Верховный суд РФ начал рассмотрение апелляции по делу Н.Карпюка и С.Клиха

После того, как Верховный суд РФ подтвердит приговор, в чем сторона защиты не сомневается, адвокаты намерены инициировать кампанию по поддержке своих подзащитных.

Депутат ВР Надежда Савченко приехала в Москву на заседание Верховного суда России по делу украинцев Станислава Клиха и Николая Карпюка.